د. شاكر عبدالحميد يكتب: حالات فقدان اليقين مع التهديدات المتزايدة بالحروب العالمية

تهديد وشيك للذات أو المجتمع أو الجسد أو الواقع

فرويد و«اضطراب مشقة ما بعد الصدمة»

حالات فقدان اليقين مع التهديدات المتزايدة بالحروب العالمية

الفرار من استراتيجيات مواجهة العدو الخفى

حيرة وشك وعجز عن الفهم أو الاستيعاب

مع تتابع الأخبار حول اجتياح وباء كورونا العالم وتخطيه التوقعات كافة من حيث الإصابات التى يلحقها والوفيات التى يحدثها؛ يشعر كل منا بالخوف، لكنه، ربما، لم يفهم ما طبيعة هذا الخوف، أو حاول أن يفهمه، فما الخوف؟ هل هو تلك الصرخة التى تخرج من بين شفاهنا فى لحظة الصدمة؟ هل القلق الذى يجعلنا مستيقظين فى أثناء الليل؟ الانفعال الذى نشعر به ونحن نقع تدريجيًا فى براثن اللا يقين؟الرئيس الأمريكى فرانكلين ديلانو روزفلت قال فى خطابه الرئاسى الأول عام ١٩٣٣ إن «الشىء الوحيد الذى ينبغى أن نخاف منه هو الخوف نفسه»، كما أنه وصف تلك «الرهبة التى تصعب تسميتها، أو تفسيرها، أو تبريرها، بأنها تشل جهودنا لتحويل التخلف إلى تقدم».ينطوى الخوف، فى جوهره، على شعور بوجود تهديد وشيك خطير لنا، لذاتنا أو مجتمعنا، لجسدنا وروحنا وواقعنا، والخوف أحد الانفعالات الأساسية الكبرى، التى من بينها: السرور، والغضب، والحزن. قد يشير إلى أخطار واقعية مدركة أو أخطار متخيلة متوقعة. وقد يظهر نتيجة التعرض لمواقف محدثة للصدمة، أو نتيجة ملاحظتنا أشخاصًا آخرين يتعرضون لمواقف مخيفة ويكشفون عن مشاعرهم الخاصة بالخوف وهنا يحدث ما يسمى عدوى الخوف، التى تشبه عدوى الضحك، وقد يحدث الخوف أيضًا نتيجة تلقينا معلومات مثيرة حوله، ويؤدى التعرض المتكرر أو الطويل الأمد للخوف أو للأخبار المتعلقة به- كما هى الحال الآن- إلى حدوث اضطرابات انفعالية، وإلى ارتفاع مستويات القلق لدينا.مع القلق هناك، فى العادة، مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التى تحدث فى الجهاز العصبى المستقل، وفى الغدد الصماء أيضًا، ومن هذه التغيرات: زيادة ضربات القلب، زيادة سرعة التنفس، ارتجاف العضلات وتوترها، زيادة العرق، وجفاف الحلق، وغيرها، وقد يتحول الخوف إلى ذعر وهلع، هنا يتجمد الإنسان فى مكانه ويبطئ إيقاع أنفاسه وقد يتوقف برهة عن التنفس.يظهر الخوف لدى الأطفال فى الشهر السابع على نحو واضح، وهو يكون لديهم أكثر قوة من مثيله لدى الكبار. وهناك مخاوف يقال عنها إنها فطرية، أى يولد بها الإنسان، تظهر لدى الأطفال والكبار، ومنها: الخوف من الأصوات العالية المفاجئة، والخوف من الألم ووقوع الضرر البدنى، والخوف من السقوط المفاجئ، كما يحدث مثلًا عندما نحمل طفلًا فوق يدينا ونوهمه- بالحركة- أننا سنسقطه أرضًا، فإذا به يرتجف ويضم يديه وقدميه إلى حركة انكماش واضحة، تسمى الإجفال، وهناك أيضًا الخوف من الثعابين والحيوانات الضارية، والخوف من الظلام، وكذلك المخاوف المرضية المسماة «الفوبيا»، التى لا تتناسب استجابة الخوف فيها مع الموقف أو الشىء المثير لانفعال الخوف، مثل الخوف من الأماكن المرتفعة، والخوف من الماء (كما كانت حال الشاعر ابن الرومى)، وهناك الخوف من الأماكن الضيقة أو الواسعة، والخوف من الظلام، والخوف من مواجهة الجمهور، والخوف من الغرباء، والخوف من ركوب الطائرات وغيرها.والخوف قد يكون مصحوبًا بالافتقار إلى الشعور بالأمن والأمان، مع حالة معرفية يسودها الشك والالتباس، وربما عدم القدرة على تمثيل الموقف المخيف معرفيًا أو تصوريًا، ومن ثم فقدان اليقين.يرتبط الخوف كذلك بمشاعر أخرى مصاحبة له، مثل الفزع، أو الذعر، والرعب والقلق وغيرها، كما هو شأن الخوف المهيمن على العالم الآن؛ فيما يتعلق بوباء كورونا الذى هو خوف من نوع عجيب غريب.. لماذا؟دعونا نعود الآن إلى ما ذكره فرويد فى كتابه «ما وراء مذهب اللذة»، حيث قدم بعض الحكايات حول كيف يعانى بعض الناس من حالة مرضية مخيفة (هى ما تعرف الآن باسم «اضطراب مشقة ما بعد الصدمة» «Post-traumatic Stress Disorder Ptsd»)، وذلك عقب بقائهم أحياء بعد مرورهم بحرب مدمرة أو حادثة طريق أو اضطرابات عنيفة اجتاحت المجتمع الذى عاشوا فيه، وغير ذلك من الخبرات التى اقترب الناس خلالها من الموت فعلًا، وإن كان على مستوى التصور والتوقع والاحتمال.وقد استخدم فرويد تلك القصص كى يقول إن تلك الاضطرابات التى عانى منها هؤلاء الناس لم يكن سببها ذلك التهديد الفعلى الذى شعروا به عندما اقتربوا منه، ولكن كان سببها ما أصابهم من دهشة أو ذهول مصاحب لذلك، وهو ذهول تحول إلى رعب، رعب تخلله قلق جارف عنيف. لم يحدث ذلك كله لأنهم واجهوا الموت، بل لأنهم- وكما يقول فرويد- لم يكونوا قد أعدوا أنفسهم على نحو مناسب لمثل تلك المواجهة، أو بالأحرى لمثل تلك الصدمات. وربما لم تكن هذه الصدمات مرتبطة، على نحو مباشر، بحالة خارجية محددة، تُحدِث التهديد للذات، أيًّا كانت قوتها أو شدتها، بل لأن تلك الصدمة تحدث نتيجة ذلك الصدْع أو الانقطاع المفاجئ الذى يحدث فى تلك الخبرات الخاصة بالزمن أو الوقت، ونتيجة حالة الذعر التى تهيمن على الناس، وهذا الصدع فى رأينا هو نفسه ما أصاب العالم عندما ظهر وباء كورونا فى ووهان فى الصين.لقد حدث انقطاع مفاجئ فى الحياة كلها، حدث لها تعليق مؤقت قد يطول، فى العمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية والسفر، فتم إغلاق المطارات والجامعات والمدارس وأماكن العبادة والأسواق والعمل والترفيه والمؤتمرات العلمية والثقافية.. إلخ، وبدا العالم وكأنه عالم آخر، عالم لم يعهده البشر هكذا، عالم حدث فيه قطع فى الزمن وصدع فى العلاقات وانفصال فى الوعى وتفكك فى الوجدان فأصيب الناس بالذهول والخوف.هكذا تنشأ حالات فقدان اليقين فى ظل الأحداث غير المتوقعة أو غير المألوفة، والتى لا تفهم بسرعة، أو على نحو مباشر. هكذا قد يتراجع اليقين فى حالات مثل غياب الأم أو الأب عن البيت بالطلاق أو الموت، أو عدم وجود الأصدقاء المخلصين أو الساسة أو الموظفين الجديرين بالثقة، أو الموارد المالية الكافية، وغير ذلك من الأمور.وتتزايد حالات فقدان اليقين أيضًا مع تلك التهديدات المتزايدة بالحروب العالمية، والتدمير النووى، والاضطرابات السياسية والعنف المنتشر فى الشوارع، وتلوث الماء والهواء والطعام، والأوبئة، وكلها أمور قد تجعل تلك الحالة الهاجعة من الفقدان لليقين تنشط، على نحو أكثر إلحاحًا، من ذى قبل، كما هى الحال بالنسبة لارتباط الخوف الآن بمجالات الشك وفقدان اليقين والتفاوت بين ما هو مألوف وما هو غير مألوف، بين ما هو متصور وما هو غير قابل للتصور.. إلخ.وتعدد الأزمنة والمراحل الانتقالية فى حياة الفرد، وفى حياة الأمم والشعوب، أزمنة ومراحل لاضطرابات اليقين، تمثيلًا لا حصرًا: مرحلة المراهقة وحدوث تغيرات جسمية ونفسية كثيرة لدى المراهقين، أو مرحلة الشيخوخة بوصفها فترة انتقالية بين الحياة والموت، أو فترات الاضطرابات السياسية والثورات والانقلابات، وانتقال المجتمعات من حالة إلى حالة أخرى، أو وجودها فى حالة من الشك والغموض، واضطراب الرؤية الواضحة، أو حتى غيابها بالنسبة للمستقبل، والتطرف والعنف السياسى، وأزمات اللاجئين، والأوبئة، وغير ذلك من الأمور، يزداد الشعور بالخوف، ويحدث هذا الاضطراب أيضًا نتيجة الغموض، وحالات عدم التحديد، والفقدان لليقين وعدم وضوح الحدود أو النهايات المرتبطة بهذه التحولات والانتقالات؛ ومن ثم فإنها تكاد تكون الأقرب إلى حدوث حالة «الانهيار فى التمثيل»، تلك التى تحدث عنها بعض الفلاسفة، مثل كانط وليوتار، والتى تصف العجز عن تكوين المعنى المنطقى العقلانى المناسب لوصف ما يحدث فى الواقع. إنها الأوقات التى تسود فيها حالة الفقدان للتوجه أو التبصر، وتزداد فيها أيضًا حالات اختلال الشعور بالذات أو الواقع والاضطرابات بشكل عام.ربما كان الخوف من المستقبل القادم الغامض هو ما يهيمن على كثير من العقول والأفئدة، خاصة بعد هذا الهجوم الكاسح لوباء كورونا على أنحاء العالم كافة، وهو هجوم لعدو خفى، غير مرئى، وغير مدرك بالحواس أو العقل أو الخيال، إن الخوف منه مبعثه عدم الفهم له، عدم إمكانية الإحاطة به، عدم إمكانية إعداد العدة على نحو كامل لمواجهته، فهو يظهر ويختفى ويكمن ثم يعود، ومن ثم فهو موجود وراء العقل وخلف الإدراك وفى قلب الرعب نفسه.وهناك بالطبع استجابات كثيرة نقوم بها فى مواجهة الخوف، لكن العلماء يصنفون هذه الاستجابات بشكل عام إلى فئتين هما: المواجهة أو الهرب، فنحن عندما نواجه مصدرًا محددًا للخوف (حيوان مفترس مثلًا أو عدو ما من البشر) ترتفع بداخلنا إفرازات هرمون الأدرينالين، فتولد طاقات كبيرة بداخلنا تجعلنا نقرر أن نواجهه لو توفرت لنا أسلحة المواجهة المناسبة له أو قد نقرر أن نهرب منه لو أدركنا أننا لن نستطيع التغلب عليه، ولكن فى حالة مثل الحالة التى نعيشها الآن فى ظل وباء الكورونا المجتاح هذا، لا نستطيع أن نقرر إما المواجهة وإما الفرار فقط؛ فالفرار منه نوع من المواجهة له، والمواجهة له نوع من الفرار منه؛ بل ينبغى الدمج أو التركيب بين هاتين الاستجابتين فنحاول أن نتجنبه أو نفر منه بقدر الإمكان (من خلال أساليب التباعد الاجتماعى والحظر المنزلى والحجر الصحى والأساليب الصحية المرتبطة بنظافة الأيدى.. إلخ) وكذلك أن نقوم بمواجهته بشكل (علمى وإعلامى وسياسى واقتصادى وتعليمى وثقافى.. إلخ) مناسب وجماعى وإبداعى وفعال.إن الخوف هنا من هذا الوباء غير المرئى وغير المتوقع والذى قد يوجد بداخلنا مثلما قد يوجد خارجنا، وقد يعيش معنا دون أن ندرى ودون إرادتنا، فهو أشبه بالضيف الشبحى غير المرئى والمخيف غير المرغوب والذى يقاسمنا العيش فى بيوتنا وفى شوارعنا وأماكن عملنا وداخل أجسادنا، ونحن على الرغم من كل ما قيل عنه ويقال وسوف يقال لا نعرف طبيعته الحقيقية ولا من أين جاء، ولا الحيوان الوسيط الحامل له، ولا الأعراض المحددة الحقيقية، ولا وسائل علاجه والتخلص منه.. إلخ، إنه وباء فى صورة سؤال مبهم غامض كبير، وباء لا يصيب الجسد فقط، بل يصيب الفهم والتصور والإدراك واليقين، فنحن لا نستطيع أن نقوم بتصنيفه داخل الأطر التصنيفية أو الفئات العقلية التى نفهم من خلالها الذات والآخر والإنسان والحيوان والليل والنهار والألوان والأشجار والأنهار والجبال والدول ووسائل النقل والاتصال والزمان والمكان.. إلخ، إنه خارج كل تلك التصنيفات، إنه أشبه بالشىء الذى أسقط التصنيفات والتمثيلات العقلية وتجاوزها وسخر منها، وجعلنا نقضى أيامنا وليالينا نحاول أن نفهمه وأن نقترب من عالمه، لكنه ظل دائمًا، حتى الآن، يهرب ويراوغ ويواصل إلحاقه الإصابات والموت بالبشر والحياة بشكل عام.من الذعر إلى الخوف الحر الطليق الهائم المهوّمخلال حديثه عن حالة الذعر التى تصيب الناس فى مواقف الصدمات وأحداثها، كالصدمة التى يعيشها العالم الآن، قام فرويد بالتمييز بين ثلاث استجابات وجدانية أو انفعالية هى: الذعر والخوف والقلق، وذلك من حيث علاقتها بحالة أو مفهوم الخطر، وقد وصف القلق بأنه حالة خاصة من الشعور بالتوقع للخطر أو التهيب منه والاستعداد له، هذا الخطر قد يكون غير معروف، بل قد يكون غير محدد، فيتم تعميم القلق الخاص به، ويصبح مرتبطًا بكل شىء، ويصبح مصحوبًا بالشك والحيرة وفقدان اليقين، يصبح حرًّا طليقًا، هائمًا، مهومًا، يتحول من حالة قلق إلى سمة مميزة لشخص أو لأمة أو جماعة أو عالم، وكما هى الحال الآن تمامًا.المفهوم الثانى هو «الخوف»، والخوف يتطلب وجود شىء معين نخاف منه كالخوف من فيضان أو زلزال أو مجاعة.. إلخ، لكن حالة الوباء التى نعيش فى ظلها الآن تتجاوز كثيرًا ما تصوره فرويد عن الخوف، فالخوف هنا ليس من شىء محدد نخاف منه، بل الخوف هنا أشبه بالخوف الحر الطليق الهائم المهوّم. وأخيرًا فإن الذعر أو الرعب يصفان تلك الحالة التى يجد المرء عليها نفسه فيها فى مواجهة الخطر دون أن يكون قد أعد نفسه لمثل تلك المواجهة، وهنا يتم التأكيد على عامل الدهشة نتيجة الافتقار إلى التوقع، وهى دهشة سرعان ما تتحول إلى ذهول.كذلك قال فرويد إن هناك شيئًا مميزًا للقلق، وشيئًا يجعله يحمى الذات ضد الذعر، ومن ثم ضد أنواع العصاب كلها المرتبطة بالذعر أو الرعب، وذلك لأنه قد تكون للقلق قيمة بنائية إيجابية؛ فهو يحمى الذات ويجعلها تتوقع الخطر، كما أن له قيمة سلبية لأنه قد يجعلها مشغولة بمثل هذا التوقع، ومن ثم تقع أسيرة الشك والحيرة وفقدان القدرة على التنبؤ أو الشعور باليقين، وقد يتحول هذا القلق العام إلى قلق وجودى يشعر خلاله المرء بالخوف والتوجس، وأن الحياة لا معنى لها ولا جدوى، وأنه لا فائدة من العمل أو الأمل أو الحب أو البشر أو الوجود، ومن ثم قد يغرق فى حالة من الانعزال والاكتئاب واختلال الشعور بالواقع والذات وغير ذلك من الانفعالات.لا يكون الخوف غير المألوف موجودًا عند الولادة، وذلك لأن الأطفال حديثى الولادة لا يكونون قد توفرت لديهم بعد معرفة مكتسبة ومن ثم لا تكون لديهم توقعات محددة حول ما هو طبيعى، ويظهر الخوف من غير المألوف لدى الجراء (صغار الكلاب) عندما تبلغ أعمارهم من ستة إلى سبعة أسابيع، ولدى الطيور فى الفترة من يومين وحتى أربعة أيام، ولدى البشر ما بين سبعة إلى عشرة أشهر عقب الولادة، ولعل هذا هو السبب فى ظهور الخوف من الغرباء والخوف من الانفصال عن القائمين بالرعاية للأطفال عند نهاية السنة الأولى من أعمارهم. وأحيانًا، وكما فى حالة الخوف من الثعابين، يحتاج الأمر إلى أقل قدر من الخبرة من أجل خلق حالة الخوف، وذلك لأن التكوين العام للثعابين وشكل حركتها يتسمان بكونهما غير عاديين وغير مألوفين، ومن ثم فإنهما ينطويان على تفاوت معين مع ما هو عادى أو مألوف.ولهذه القدرة على اكتشاف التفاوت مزايا تطورية واضحة، وذلك لأن عمليات المضاهاة التى تنم عن عدم التطابق بين الماضى والحاضر، غالبًا ما تلمح أو تعطى معلومات سريعة موثوق فيها، إلى توفر فرصة ما للحصول على مكاسب مرغبة أو الهروب من مخاطر متوقعة، وقد تكون المعلومات الجديدة ذات القيمة العالية حول الواقع أو البيئة أو العالم أمرًا مطلوبًا غالبًا وذلك عندما يتم اكتشاف هذا الأمر. ولعل جانبًا كبيرًا مما يشعر الناس به الآن من خوف إنما يعود إلى ذلك التفاوت أو تلك المسافة الموجودة بين تصوراتهم السابقة عن واقع يتسم بالاستمرارية المعقولة والثبات النسبى واليقين المريح، وبين ما يشعرون به الآن من حيرة وشك وفقدان لليقين وعجز عن الفهم أو الاستيعاب لما يحدث لهم أو يحدث للآخرين.