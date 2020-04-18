نيويورك تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية خلال أسبوعين

قال حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، اليوم السبت، إن 450 شخصا توفوا في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك في أدنى حصيلة وفيات يومية خلال أكثر من أسبوعين.وقال كومو في إيجاز صحفي يومي: إن من ينقلون إلى المستشفيات يوميا، استمر حول معدل ألفي مريض وهو معدل قال: إنه "ما زال العدد الغالب".