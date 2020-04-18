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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يبدأ التحقيق مع أبرز معارضيه بسبب تبرعات كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:33 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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بدأت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحقيقًا مع كل من عمدتي بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، وعمدة أنقرة منصور يافاش المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، بسبب إطلاق حملة تبرعات لدعم الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كوورنا، حسبما نقلت صحيفة زمان التركية.

وكانت وزارة الداخلية جمدت في 31 مارس الماضي، حسابات بنكية لحملات التبرعات التي أطلقتها البلديتان لاستخدامها في مكافحة كورونا، وذلك فور إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق حملة تبرعات لمساعدة ذوي الدخل المنخفض أثناء تفشي المرض، والتي جمع عبرها نحو مليار ونصف مليار ليرة تركية.

واتهم أردوغان، البلديات التي تديرها المعارضة بمحاولة تشكيل حكومة موازية من خلال إطلاق حملات خيرية، مطلقا نفس التهم الجزافية على كثير من الكيانات مثل اتحاد المجتمعات الكردستاني؛ الذراع المدنية لحزب العمال الكردستاني، وحركة الخدمة التي تستلهم فكر فتح الله كولن.

وفي تصريحات لـ"أكرم إمام أوغلو" أبرز معارضي أردوغان، لصحيفة "سوزجو" أمس، كشف إن وزير الداخلية كلف في 10 أبريل مفتشًا بالتحقيق في قضية جمع التبرعات، مؤكدًا أن تحقيقًا مماثلًا بدأ ضد منصور يافاش، عمدة أنقرة.

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