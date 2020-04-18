إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.وكانت السلطات الإيطالية أعلنت- أمس- تسجيل 575 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا إلى 22 ألفًا و745 حالة، مع تباطؤ الزيادة في حالات الإصابة.