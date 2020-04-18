الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا لـ2534 حالة و367 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 2534 حالة حتى اليوم، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 367 حالة.وأشار البيان إلى أن 48 حالة تماثلت للشفاء التام خلال الـ24 ساعة الماضية.يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت مليوني إصابة، فيما تجاوزت الوفيات 150 ألف حالة.