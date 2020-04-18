مسلسل «جمع سالم» تجربة فنية تجمع كبار النجوم والشباب فى رمضان

يجمع مسلسل "جمع سالم" في رمضان المقبل، عددا من كبار النجوم مع الوجوه الشابة، في تجربة فنية جديدة.ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون زينة، سامح الصريطي، دلال عبدالعزيز، سلوى خطاب، ريم البارودي، فيما يشارك من الوجوه الشابة ملك قورة ومحمد شاهين وميدو عادل وبسنت شوقي.ويواصل فريق عمل "جمع سالم" تصوير مشاهد المسلسل بشكل شبه يومي في الديكور الرئيسي للعمل بإحدى المناطق الصحراوية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.وقررت المخرجة إيمان الحداد، تكثيف ساعات التصوير مع مراعاة وقت حظر التجوال المطبق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، غير أنه من المتوقع أن يستمر التصوير خلال شهر رمضان المبارك."جمع سالم" تدور أحداثه في إطار تشويقي حول فكرة قبول الآخر لتحقيق السلام الاجتماعي.