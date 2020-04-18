كندا وأمريكا تتفقان على تمديد القيود على الحدود 30 يومًا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على الحدود لمدة 30 يوما أخرى.كانت واشنطن وأوتاوا اتفقتا الشهر الماضي، على فرض قيود على السفر غير الضروري مع السماح باستمرار التجارة عبر حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة طويلة خلال انتشار فيروس كورونا.