محافظ الشرقية: إيقاف إصدار تراخيص البناء لـ6 أشهر

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 4968 لسنة 2020، والذي ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية "مراكز - مدن - أحياء - وحدات قروية" بعدم إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والبنائية.واستثنى من هذا الحظر كل من أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام، والمباني التي تضررت من السيول التي تعرضت لها البلاد في الفترة السابقة والحالات الطارئة، وأعمال الصيانة والترميم والتدعيم للمباني والمنشآت الصادر بشأنها قرار بتشكيل اللجان لفحص ومعاينة هذه المباني والمنشآت.كما أمر المحافظ بتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة، وذلك خلال فترة الحظر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.أوضح محافظ الشرقية أن ذلك ضمن خطة الدولة لحماية المواطنين ضد أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والمتضمن في مادته الخامسة "تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزرات والمحافظات للمواطنين".