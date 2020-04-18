سيرين عبدالنور تحتفل بسبت النور

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بسبت النور، من خلال صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وعلقت سيرين، على الصورة قائلة: "فيض النور المقدس من قبر المسيح في كنيسة القيامة بالقدس المسيح قام".وردت الإعلامية زينة اليازجي عليها، قائلة: "حقا قام، يارب هالنور خير وصحة وفرح وسلام على الجميع".ويحتفل ملايين المسيحيون اليوم السبت، بظهور النور المقدس من قبر السيد المسيح بكنيسة القيامة في القدس، وهو اليوم المعروف باسم سبت النور أو سبت الفرح.ويأتي سبت النور قبل يوم من عيد القيامة، يسميه البعض سبت الفرح، وهو بعد يوم من صلب السيد المسيح وموته، حسب العقيدة المسيحية.