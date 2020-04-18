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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهرباء وراء حريق شقة بحدائق القبة

السبت 18/أبريل/2020 - 06:01 م
حريق
حريق
حسام التمساح
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كشفت معاينة نياية حدائق القبة أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب حريق بشقة سكنية، وأنه التهم محتوياتها دون إصابات.

كانت سيارات الإطفاء انتقلت لمكان الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

يذكر أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

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