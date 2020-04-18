ماس كهرباء وراء حريق شقة بحدائق القبة

كشفت معاينة نياية حدائق القبة أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب حريق بشقة سكنية، وأنه التهم محتوياتها دون إصابات.كانت سيارات الإطفاء انتقلت لمكان الحريق وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.يذكر أن غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.