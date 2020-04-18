«مستقبل وطن» يطلق حملة للتضامن مع شعوب العالم فى محاربة كورونا

أطلقت أمانة العلاقات الخارجية والمصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بالاتحاد ستنتصر الإنسانية"، من أجل التضامن مع كل شعوب العالم في محاربة فيروس كورونا.وأكدت الأمانة، في بيان لها، أن الحملة تستهدف في المقام الأول، بث روح التعاون والمثابرة بين الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي جعلنا ندرك جميعا أهمية الاتحاد والتكاتف لسمو القيم الإنسانية.كما أعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في بيانها، عن مد جسور التعاون مع مختلف الأحزاب على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطر هذا الفيروس الذي يهدد الجنس البشري، مؤكدة أن الانتصار على تلك المحنة قائم بشكل أساسي على اتحاد الشعوب وتلاحمهم والتحلي بالمسئولية المجتمعية.