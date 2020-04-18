برلمانية: موافقة «النواب» على قانون علاوات وحوافز موظفى الحكومة بشرى سارة

قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، إن موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، تعد بشرى سارة للمصريين.وأضافت خضير، في بيان لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم، وهو يهتم بأوضاع الموظفين بالدولة وينعكس هذا الاهتمام بإعادة النظر في منظومة الأجور بالإضافة إلى رواتب العاملين بالدولة من خلال تحسين نظم الإثابة والتحفيز الوظيفي، وهذا يؤكد شعور القيادة السياسية بالمعاناة التي يعاصرها المواطن المصري البسيط مُساهمة في حل أزمة الاحتياجات المعيشية.كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، أن قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة يستهدف مساندة العاملين في الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة.