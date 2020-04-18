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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 209 حالات تعدٍ على أراضى الدولة فى أسوان (صور)

السبت 18/أبريل/2020 - 05:56 م
إزالة
إزالة
أسوان_إسراء توفيق
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تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة كافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، لاسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل الرادع والفوري مع أي حالات تعدٍ تم تنفيذها خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هذه الحملات نجحت حتى الآن في إزالة 257 حالة تعدٍ متنوعة بإجمالي مساحة وصلت إلى مليون و4291 م2 وذلك على مستوى المراكز والمدن والقرى، موضحا أن حملات الإزالة شملت إزالة 209 حالات تعدٍ على أراضى البناء، بجانب 48 حالة على الأراضي الزراعية وهي حالات تم تنفيذها في فترات الحظر.

وتابع المحافظ، أن الحملات المكبرة نجحت في تنفيذ 14 قرار إزالة لحالات تعدي على أراضي أملاك دولة بناء وزراعية بإجمالي مساحة 3204 م2 وهي حالات قام المتعدين بتنفيذها في فترات سابقة للحظر، بجانب تنفيذ 97 قرار إزالة لتعديات أراضي زراعية أملاك خاصة بإجمالي مساحة 93 ألفا و235 م2.

وأشار إلى أنه جارٍ تحويل أي متعدٍ على أراضي الدولة إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضده وتوقيع أقصى العقوبات عليه.

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