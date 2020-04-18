«الصحة العالمية» تدعو لتجنب تناول الفسيخ والرنجة

قال الدكتور أمجد الخولي، أستاذ الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن توقعات منظمة الصحة العالمية، بعدم تفاقم أعداد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط، ترجع إلى اتخاذ دول الشرق الأوسط إجراءات وقائية واحترازية مبكرة.ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن هناك تخوفات من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا، داعيا دول العالم لتشديد الإجراءات الوقائية لتجنب زيادة الإصابات.كما دعا الدكتور أمجد الخولي، أستاذ الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، المصريين لتجنب تناول الفسيخ والرنجة، خلال الاحتفال بشم النسيم.