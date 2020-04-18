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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة بول أونيل أول وزير خزانة فى عهد بوش الابن عن 84 عامًا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:48 م
بول أونيل
بول أونيل
وكالات
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قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن وزير الخزانة الأمريكي السابق بول أونيل، توفي في منزله بمدينة بيتسبرج، اليوم السبت، عن عمر ناهز 84 عاما.

واشتهر أونيل، الذي كان رئيسا لشركة ألكوا، بصراحته الشديدة.

وجرت إقالته بعد عامين من توليه وزارة الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

ونقلت الصحيفة عن أسرته قولها إنه عولج من سرطان الرئة، وإن وفاته لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد.

كان أونيل أول وزير للخزانة في عهد الرئيس الجمهوري بوش، وتولى المنصب من يناير 2001، حتى ديسمبر 2002.

وشهدت تلك الفترة مشاحنات داخل الإدارة الأمريكية، وظروفا اقتصادية عصيبة أججتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، على الولايات المتحدة.

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