غدًا.. وزير الزراعة يفتتح موسم حصاد القمح بالشرقية

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غدًا الأحد موسم حصاد القمح في محافظة الشرقية يرافقه محافظ الشرقية وقيادات الوزارة.وقال الوزير، في تصريحات اليوم، إن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات من حيث المساحة لزراعات القمح.من ناحيته، قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، إن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بالمحافظة أكثر من 417 ألف فدان بزيادة قدرها 27 ألف فدان عن العام الماضي.وأضاف أن الشرقية أكبر محافظة على مستوى الجمهورية فيها مساحة مزروعة بالقمح، وبدأ الحصاد الثلاثاء الماضي وتم حصاد 12 ألف فدان حتى الآن.