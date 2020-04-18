«الحياة»: إعلانات المسلسلات نتسلمها من شركات الإنتاج ولا نتدخل فيها

تداولت بعض وسائل الإعلام بيانا منسوبا للفنان خالد النبوي، حول مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يذاع على قناة الحياة في رمضان، وجاء في جزء منه إشارة إلى الدعاية الخاصة بالمسلسل.وعقب حازم شفيق رئيس قناة الحياة على البيان قائلا: "نعتز بوجود الفنان خالد النبوي على شاشة الحياة في رمضان هذا العام ونود أن نوضح أن كافة المواد الدعائية التي نذيعها أو ننشرها أو تظهر في الشوارع والخاصة بكل المسلسلات يتم استلامها من شركات الإنتاج معتمدة منهم للاستخدام ولا نحدد حجم أو مكان الصور فهذا شأنهم في تعاقداتهم مع النجوم".وتابع: "وبالنسبة لمسلسل لما كنا صغيرين فقد تم استلام المواد المعتمدة من شركة (آرت ميكرز) والتي يرأسها المنتج أحمد عبدالعاطي"، مشيرا إلى أن مشاهد قناة الحياة تنتظره وجبة رمضانية جميلة تم اختيارها بعناية، متمنيا رمضان كريم على كل المشاهدين.