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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفالا بيوم التراث.. «العناني» يشرح تاريخ مقبرة «واح تي» أون لاين

السبت 18/أبريل/2020 - 05:39 م
العناني
العناني
رامى حسين ومها صلاح
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تحتفل وزارة السياحة والآثار هذا العام بيوم التراث العالمي بطريقة مختلفة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث اختارت منطقة آثار سقارة لتكون رمزا للاحتفال بيوم التراث العالمي هذا العام، تحديدا مقبرة الكاهن المطهر «واحتي».

هذه المقبرة هي واحدة من أهم الاكتشافات التي قامت بها الوزارة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لما تحمله من ألوان وكنوز، ولكن أيضا لكونها تذكرنا باهتمام المصري القديم بالوقاية من الأمراض واستخدام كل أدوات التطهير والتعقيم المتاحة، كالمياه والزيوت والعطور.

وفي ظل الاجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نستغل احتفالية يوم التراث العالمي، كي نذكر أنفسنا أننا بحاجة إلى التعلم من أجدادنا فيما يتعلق بالوقاية والالتزام بالتطهير والنظافة الشخصية، إلى جانب اتباع تعليمات الحكومات والجهات الصحية، حتى نتمكن من التغلب على هذا الخطر.

وسيشرح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار داخل مقبرة «واح تي» الرائعة في سقارة، وتم الكشف عنها في عام 2018 وتعتبر واحدة من أهم الاكتشافات في هذا العقد.

https:we.tlt-tu3rFN8gYY

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