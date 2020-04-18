فتوى قضائية بخضوع موظفى قناة السويس والمرشدين البحريين للأقصى للأجور

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع موظفي هيئة قناة السويس بما فيهم المرشدين البحريين بالهيئة لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من الفريق أسامة ربيع، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأكد فيه أن الهيئة لدى تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور على العاملين فيها، تلقت التماسا من مرشدين بحريين بها، طلبا فيه عدم خضوعهما للقانون، استندًا إلى أن عملهما ذو طبيعة خاصة، وأن نظام العمل بالهيئة طبقًا للائحة العاملين بها والنظام العالمي تكون الراحة ضعف العمل فى حين أن عملهما يقتضى أن تكون الراحة نصف العمل لمواكبة الزيادة فى أعداد السفن، وحتى لا تؤثر في نظام الملاحة فى القناة، ولذلك تقوم الهيئة بصرف بدل الإرشاد والحوافز المقررة للمرشدين بما يتناسب وعدد ساعات عملهم الإضافية، مما يؤدى إلى تجاوز الدخول الشهرية لبعض المرشدين للحد الأقصى.وأوضح الطلب أنه نظرًا لأهمية الموضوع ولأن هيئة قناة السويس هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، ولها ميزانية مستقلة، وأموالها أموال خاصة، ولا تسبب إرهاقًا لموازنة الدولة، ولا تخضع لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، لذا فإن الهيئة تطلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية.وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن الدستور فى تنظيمه المقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور؛ ونزولا على هذا الالتزام الدستوري صدر القرار قانون الحد الأقصى للدخول، محددًا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم: العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة، والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.وأوضحت الفتوى أن المشرع بموجب أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس أنشأ هيئة عامة تقوم على إدارة وصيانة واستغلال مرفق قناة السويس، بهدف تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءته بما يحقق استغلاله الاستغلال الأمثل على أسس فنية واقتصادية سليمة كي يؤدي دوره في التنمية القومية، وجعلها تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومنحها الشخصية الاعتبارية وأسبغ على أموالها صفة المال الخاص.وتابعت الفتوى: «وتحقيقًا لهذه الأهداف فإن الهيئة تقوم بتقديم خدمات الملاحة والقطر والرسوّ والإرشاد للسفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتفرض رسومًا مقابل تلك الخدمات».وأكدت الفتوى أن هيئة قناة السويس يتوافر بشأنها كافة مقومات الهيئات العامة، إذ تتولي إدارة مرفق عام من نوع خاص لكنه مرفق خدمي يهدف إلى تحقيق الصالح العام، وبالتالى فإنها أقرب ما تكون إلى مصلحة حكومية أنشأتها الدولة لإدارة مرفق من المرافق العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالًا اقتضته طبيعة المرفق القائمة على إدارته، وسمح لها بصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع الطبيعة المتفردة للمرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه، وليس من شأن أي من هذه الصلاحيات وأساليب الإدارة أن تنزع عن الهيئة صفتها الخدمية.وشددت الفتوى على أن هيئة قناة السويس تعتبر من الهيئات الخدمية، ولا يغير من هذا النظر ورود النص بأن أموال الهيئة أموال خاصة خلافًا لما جرت عليه نصوص في قوانين وقرارات هيئات أخري، إذ إن المشرع وهو فى معرض وضع أحكام القانون كان مدركًا للطبيعة الخاصة لمرفق قناة السويس، والتطور التاريخي الذى لازمه منذ تاريخ نشأته وانتقال شكله القانونى من شركة مساهمة إلى هيئة عامة بعد صدور قانون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس رقم 285 لسنة 1956، ومن ثم فقد كان حريصا على تحديد الطبيعة القانونية لأموال الهيئة بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تؤديها والعلاقات بينها وبين متلقى خدماتها من الشركات والأفراد الأجانب.وانتهت الفتوى إلى أنه لما كان الربانين المعروض حالتاهما من العاملين بهيئة قناة السويس ويعملان بوظيفة مرشدين بحريين، ولما كانت الهيئة المذكورة تعد من الهيئات العامة الخدمية التى تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، فمن ثم تندرج فى عداد الهيئات المخاطبة بأحكام القانون المشار إليه وقواعده التنفيذية، وهو الأمر الذى يترتب عليه خضوع المعروضة حالتاهما لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المُشار إليه.