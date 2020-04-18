رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تمدد فترة إقامة الأجانب على أراضيها

السبت 18/أبريل/2020 - 05:36 م
روسيا
روسيا
أ.ش.أ
طباعة
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا ينص على تمديد فترة الإقامة المؤقتة للمواطنين الأجانب في روسيا حتى 15 يونيو القادم، وذلك بسبب الوضع المرتبط بأزمة "كوفيد- 19".

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "اعتبارا من 15 مارس حتى 15 يونيو 2020.. تم وقف مواعد الإقامة المؤقتة، إقامات الأجانب والأشخاص بدون جنسية في روسيا، والمواعد التي يتعين فيها للأجانب والأشخاص بدون الجنسية تحديد سكنهم، في حال شارفت هذه المواعد على الانتهاء".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المرسوم ينص أيضا على أنه خلال الفترة 15 مارس - 15 يونيو يجري وقف إصدار قرارات بشأن الأجانب حول إخراجهم أو إجلائهم من روسيا، بالإضافة إلى ذلك سيتم حتى 15 يونيو القادم وقف إصدار قرارات حول حرمان صفة اللاجئ، واللجوء المؤقت، وإلغاء تأشيرات الدخول، والإقامة الدائمة.

وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أعلن أنه اعتبارا من 30 مارس الماضي، يجب على جميع سكان موسكو مراعاة نظام العزل المنزلي الذاتي بغض النظر عن العمر، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل للذهاب إلى أقرب صيدلية أو متجر أو للحصول على رعاية طبية طارئة، وفي وقت لاحق سيتم إصدار تصاريح خاصة ومعاقبة منتهكي نظام العزل الذاتي، وفق ما أعلنه محافظ مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف.

ودعا رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، لتطبيق إجراءات مماثلة في كافة الأقاليم الفيدرالية الروسية، وقد أعلنت أغلب الأقاليم عن تطبيق إجراءات مماثلة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

محامي حمدي النقاز: عقوبة الشطب تنتظر مرتضى منصور

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

أردوغان يختبئ في قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الداخلية تغلق طرق الكورنيش بالمحافظات.. الإثنين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

اكتشاف 9 أبراج إنذار لسور الصين العظيم عمرها 2200 سنة

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

«الجمال الصوتي».. كتاب عن جدلية تحليل وتحريم الغناء في التراث الإسلامي

غدًا.. «الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة عن مواجهة الأزمات «أون لاين»

صدور طبعة جديدة من «مصحة الدمى» للمغربيّ أنيس الرّافعيّ

بيت الشعر ينشر «صهيل» ضمن كل يوم قصيدة عبر «فيسبوك»