أردوغان يختبئ في قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

نقل موقع المعارضة التركية "تركيا الآن" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخضع للعزل الصحي بقصر الرئاسة بإسطنبول، وذلك بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا ظهرت في أعقاب اختفائه المفاجئ خلال الأيام الأخيرة، على حسب ما قال الموقع.ونشر الموقع كلمة كالين خلال مقطع فيديو منشور عبر الحساب الرسمي للرئاسة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "نحن نتبع القواعد التي أعلنها وزير الصحة بعناية، والآن نحن في إسطنبول مع السيد رئيس الجمهورية؛ لأنه يمتثل للقواعد بدقة ليكون قدوة لنا، أعطاه الله الصحة".وردًا على تساؤل المواطنين عن غياب الرئيس في تلك الأوقات الصعبة التي يعاني منها الشعب في ظل تدهور القطاع الصحي وتفشي الوباء بالبلاد، قال: "بالطبع، المواطنون اشتاقوا لرئيس الجمهورية، فهذا ليس سهلًا على المواطنين لأنه رئيس للشعب، فنحن هنا منذ ثلاثة أسابيع ولا نخرج ولا نستقبل ضيوفًا من الخارج لا نستقبل زوارًا أو ضيوفًا وننفذ برامجنا من هنا".