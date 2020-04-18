الداخلية تغلق طرق الكورنيش بالمحافظات.. الإثنين

قالت وزارة الداخلية إنه اعتبارا من صباح يوم الإثنين 20 أبريل تقرر إغلاق طرق الكورنيش بجميع المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي قضت بمنع أي تجمعات سواء في الحدائق العامة أو والمتنزهات أو الشواطئ خلال الاحتفال بشم النسيم، حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد.