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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنتاج حاويات عزل خاصة لنقل مرضى كورونا في روسيا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:05 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت شركة "تاتنفط" الروسية النفطية، أنها صممت ووضعت قيد التصنيع حاويات خاصة، لنقل المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر في الشركة لوكالة أنباء "نوفوستي" اليوم السبت: لقد تم هذا الأسبوع تقديم نسخة تجريبية من هذه الحاويات إلى رئيس جهورية تتارستان الروسية، مشيرا إلى أن هذه الحاويات صممت لضمان عزل المرضى المصابين بالفيروس ونقلهم بأمان إلى المنشآت الطبية.

وأضاف المصدر: "أن تطوير الحاويات المذكورة، جرى من قبل المتخصصين في المركز العلمي والتقني بشركة تاتنفط".

ومن جانبه، أشار مدير المركز العلمي والتقني "الأتمتة والقياس والهندسة"، فلاديمير سامويلوف، إلى أن جميع المؤسسات الطبية اليوم في تتارستان، خاصة وفي روسيا عامة بحاجة إلى مثل هذه الحاويات.

وقال سامويلوف: "نرى أن هناك أكثر من 280 فريقا في الجمهورية يلبون نداءات الاستغاثة لنقل المرضى، وجميعهم بحاجة إلى تجهيزات"، وأضاف: "لذلك كانت المهمة هي تصميم وتطوير هذه الحاويات بسرعة وبدء الإنتاج من أجل سد جميع احتياجات المنطقة في فترة زمنية قصيرة".

وتستخدم في صناعة هذه الحاويات مادة اصطناعية من كلوريد البولي فينيل، كانت تستخدم سابقا لصناعة حقائب الظهر، ويتم خياطة بعض الأجزاء منها على آلات الخياطة، وتوفر المادة عزلا كاملا بين المريض ومسعفيه، بينما يتم الحفاظ على مستوى معين من الضغط داخل الصندوق(الحاوية) عن طريق نظام آلي مجهز بمضخة هواء، ويخضع المُنتج الجديد حاليا لاختبارات الحصول على شهادة الجودة.

يُذكر أنه تم تسجيل 144 إصابة بالفيروس التاجي في جمهورية تتارستان الروسية حتى الآن، فيما تعافى منهم 28 شخصا وغادروا بالفعل المستشفيات، وما زال 116 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات والمنازل.

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