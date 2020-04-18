عالم مصريات: الأكلات الخاصة بشم النسيم مفيدة للمناعة (فيديو)

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن كل الأكلات الخاصة بشم النسيم مفيدة جدا لمناعة الإنسان، خاصة الخس الذي يحتوي على فيتامين "e"، وهناك البصل الذي يقوي مناعة الجسم بشدة، ويقضي على كل الفيروسات، ويعتبر خط الدفاع الأول ضد أي مرض.وأشار وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن المصريين يعتبرون البصل مفيد جدا لمقاومة المرض، ولطرد الأرواح الشريرة، أما "البيض"، فكان يمثل في الطقوس القديمة مفتاح الحياة، ومفتاح التقاء السماء بالأرض.وأكد عالم المصريات، أن هذه الأطعمة قد حمت المصريين من الكثير من الأمراض والأوبئة على مر التاريخ، بسبب المناعة التي يحصل عليها الجسم من هذه الأطعمة خاصة البصل، مضيفا أن المقريزي قال عن شعب مصر"إن مناعة المصريين القوية، هي التي كانت حائط الصد، لحمايتهم من الأمراض والأوبئة التي انتشرت في الأزمنة القديمة، وبلاد العرب".