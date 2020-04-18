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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة «عصابة تكاتك» فى المقطم للمحاكمة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:59 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أحالت نيابة المقطم الجزئية، اليوم، تشكيل عصابة لمحكمة الجنح لاتهامهم بالتخصص في سرقة مركبات التوك توك.

بداية الواقعة عند مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة "السبعين فدان" الهضبة الوسطى بدائرة القسم، حيث اشتبهت في مستقلي سيارة "ميكروباص".

وبفحص مستقليها تبين أنهم (شخصان وربة منزل سبق اتهام أحدهما في قضية "مخدرات"، كما سبق اتهام ربة المنزل في 10 قضايا آخرها قضية "خطف شخص"، وضبط بحوزة الآخر فرد خرطوش عيار 12مم) وبحوزة ربة المنزل (رادع "سيلف ديفينس")، وبصحبتها كريمتها (طفلة بالغة من العمر 5 سنوات).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقر الثاني والثالثة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية "توك توك" من قائديها بإسلوب "المغافلة".

واعترفوا بارتكاب واقعة سرقة دراجة بخارية "توك توك" قيادة (سائق، سن 16، ومقيم بدائرة القسم) عن طريق قيام الثالثة باستقلال الدراجة قيادته وبصحبتها نجلتها بدعوى توصيلها لمنطقة السبعين فدان بدائرة القسم، ومطالبته بالتوقف لشراء زجاجة مياه لكريمتها، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على الدراجة والمحرر بشأنها المحضر اللازم.

وأقروا بالتصرف في الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليه لدى عميليهما "سيئي النية" (جارٍ تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما وضبط الدراجة)، وباستدعاء المجني عليه ومالكة الدراجة تعرف الأول على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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