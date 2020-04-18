إندونيسيا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ6 آلاف والوفيات 535

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا، اليوم السبت، إلى 6 آلاف و248 حالة، وذلك بعد تسجيل 325 إصابة جديدة، فيما جرى تسجيل 15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 535 حالة.وقال المتحدث باسم فرقة عمل الحكومة الإندونيسية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا: أحمد يوريانتو - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) - إن عدد المتعافين من (كوفيد-19) في إندونيسيا، تجاوز عدد الوفيات، حيث شفي 631 مريضًا، في حين أودى الفيروس بحياة 535 شخصا.وأضاف المسؤول الإندونيسي،"جائحة كوفيد-19 تواصل انتشارها.. لذا، فلنشارك جميعًا في الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس من خلال تنفيذ دعوات الحكومة للبقاء في المنزل، وممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه".وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن - الإثنين الماضي، أن تفشي فيروس كورونا في جميع مقاطعات البلاد الـ 34 "كارثة وطنية"، وفرضت جاكرتا والعديد من المدن الأخرى في إندونيسيا قيودًا اجتماعية واسعة النطاق، وإجراءات لتحقيق التباعد الاجتماعي.يذكر أن إندونيسيا أصبحت - أمس - الأكثر تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا من حيث حصيلة الإصابات، متجاوزة الفلبين، كما أن لديها أكبر حصيلة وفيات ناجمة عن الفيروس في آسيا خارج الصين.