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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة ترسل مساعدات طبية لليبيا لمواجهة وباء كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:56 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ.ش.أ
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أن شحنة من المساعدات الطبية في طريقها لليبيا لمواجهة وباء كورونا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في خبر نقلته (بوابة أفريقيا) الليبية، أنه بفضل التنسيق الممتاز بين السلطات الليبية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فإن رحلة المنظمة الدولية للتضامن ضد (كوفيد-19 )، في طريقها إلى ليبيا ضمن مجموعة من الرحلات تشمل 95 دولة، حاملة المواد الطبية والمعدات الضرورية.

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