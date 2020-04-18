كرواتيا تمدد الإغلاق العام 15 يومًا لمكافحة كورونا

أعلنت كرواتيا، اليوم السبت، تمديد إجراءات الإغلاق العام الذي فرضته قبل شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة 15 يومًا أخرى، فيما صرح وزير داخليتها بأن البلاد تدرس إمكانية تخفيف القيود تدريجيًا.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أنه تم إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس في أنحاء البلاد قبل شهر، كما توقفت وسائل النقل العام، وسُمح فقط لمتاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين بالبقاء مفتوحة، كما لم يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات، أو طلب العلاج الطبي، أو التنزه، أو ممارسة التمارين الرياضية، ولكن مع تجنب التواجد في مجموعات.وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم السبت: إن الحكومة تدرس تخفيف بعض الإجراءات لمساعدة الاقتصاد، بينما تستمر في الوقت نفسه في حماية صحة المواطنين، دون تحديد إطار زمني محدد لاتخاذ هذا القرار، حسبما نقلته الصحيفة البريطانية.ويمكن أن يكون أحد هذه الإجراءات، هو تخفيف القيود المفروضة على مغادرة الأشخاص منازلهم، وسيسمح لهم بالتنقل داخل مقاطعتهم فقط، لكن التنقل بين مقاطعات البلاد المختلفة سيظل محظورا بدون تصريح لأسباب تجارية أو طبية محددة.وسجلت كرواتيا حتى الآن 1832 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، و39 حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات الجديدة اليوم السبت 18 حالة، وهي أقل زيادة يومية مسجلة منذ 17 مارس، وذلك في ظل انخفاض عدد الحالات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.