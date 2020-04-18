التنسيق الحضارى: نجحنا فى الحفاظ على العديد من الأماكن المعمارية المتميزة

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، إن الجهاز نجح في الحفاظ على العديد من المناطق التي تتميز بطابع معماري متميز وشخصية معمارية متفردة، حيث إن مصر دولة غنية بتراثها المعماري والثقافي.وأضاف أبوسعدة، خلال كلمته التي نشرت اليوم السبت، أون لاين على موقع الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن الجهاز يعمل بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والعالمية، لوضع التشريعات والضوابط التي تحدد آليات الحفاظ على التراث مع ضمان استمرارية الاستدامة لهذا التراث مع وجود مردود اقتصادي لها.وأشار إلى أن الحماية والاستدامة والاستثمار هي المحاور التي تؤثر على عملية الحفاظ على التراث، موضحًا أهمية الحفاظ على الموروث العمراني والثقافي للأجيال القادمة.وأكد أن الحفاظ على التراث يعد محور عمل مشتركا بين الدولة والمجتمع المدني والخبراء المتخصصين، من أجل أن تطرح شجرة التراث، الذي يشكل هوية المدن، وليس فقط تراثا عمرانيا ومعماريا، ولكن أيضا التراث غير المادي الذي يتمثل في العادات والتقاليد والمأثورات الشعبية.كما تم نشر مجموعة من الكلمات للمتخصصين في العمارة والتراث، وممثلي مكتب اليونسكو الإقليمي ومنهم الدكتور "غيث فريز" مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم العربية بالقاهرة، الدكتورة" أكاتسكاي تاكاهاشي " مسئولة برامج منظمة اليونيسكو للعلوم العربية بالقاهرة، وكذلك كلمات لمجموعة متميزة من خبراء التراث والعمارة.وتخللت الكلمات نشر مجموعة من الصور النادرة التي توثق للعديد من أشكال التراث المادي وغير المادي من العمران والفلكلور الشعبي وأشكال الفن والتراث الثقافي المصري، كما تم نشر صور توضح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث المعماري المتميز وكذلك المشروعات التي تبناها الجهاز من أجل حفظ التراث.يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على مدار عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، احتفل باليوم العالمي للتراث، بإقامة منتدي التراث الأول والثاني، حيث شكلا العديد من آليات التعامل مع التراث، وكذلك عرض التجارب الرائدة في هذا المجال، ولكن نظرا لما أحدثه فيروس كوفيد ١٩ من تداعيات التباعد الإجتماعي، قرر التنسيق الحضاري الاحتفال إلكترونيا.