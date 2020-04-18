رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التنسيق الحضارى: نجحنا فى الحفاظ على العديد من الأماكن المعمارية المتميزة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:51 م
محمد أبو سعدة
محمد أبو سعدة
أ.ش.أ
طباعة
قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، إن الجهاز نجح في الحفاظ على العديد من المناطق التي تتميز بطابع معماري متميز وشخصية معمارية متفردة، حيث إن مصر دولة غنية بتراثها المعماري والثقافي.

وأضاف أبوسعدة، خلال كلمته التي نشرت اليوم السبت، أون لاين على موقع الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن الجهاز يعمل بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والعالمية، لوضع التشريعات والضوابط التي تحدد آليات الحفاظ على التراث مع ضمان استمرارية الاستدامة لهذا التراث مع وجود مردود اقتصادي لها.

وأشار إلى أن الحماية والاستدامة والاستثمار هي المحاور التي تؤثر على عملية الحفاظ على التراث، موضحًا أهمية الحفاظ على الموروث العمراني والثقافي للأجيال القادمة.

وأكد أن الحفاظ على التراث يعد محور عمل مشتركا بين الدولة والمجتمع المدني والخبراء المتخصصين، من أجل أن تطرح شجرة التراث، الذي يشكل هوية المدن، وليس فقط تراثا عمرانيا ومعماريا، ولكن أيضا التراث غير المادي الذي يتمثل في العادات والتقاليد والمأثورات الشعبية.

كما تم نشر مجموعة من الكلمات للمتخصصين في العمارة والتراث، وممثلي مكتب اليونسكو الإقليمي ومنهم الدكتور "غيث فريز" مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم العربية بالقاهرة، الدكتورة" أكاتسكاي تاكاهاشي " مسئولة برامج منظمة اليونيسكو للعلوم العربية بالقاهرة، وكذلك كلمات لمجموعة متميزة من خبراء التراث والعمارة.

وتخللت الكلمات نشر مجموعة من الصور النادرة التي توثق للعديد من أشكال التراث المادي وغير المادي من العمران والفلكلور الشعبي وأشكال الفن والتراث الثقافي المصري، كما تم نشر صور توضح دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث المعماري المتميز وكذلك المشروعات التي تبناها الجهاز من أجل حفظ التراث.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على مدار عامي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، احتفل باليوم العالمي للتراث، بإقامة منتدي التراث الأول والثاني، حيث شكلا العديد من آليات التعامل مع التراث، وكذلك عرض التجارب الرائدة في هذا المجال، ولكن نظرا لما أحدثه فيروس كوفيد ١٩ من تداعيات التباعد الإجتماعي، قرر التنسيق الحضاري الاحتفال إلكترونيا.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتقال كورونا عبر الماء

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

محامي حمدي النقاز: عقوبة الشطب تنتظر مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

اكتشاف 9 أبراج إنذار لسور الصين العظيم عمرها 2200 سنة

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

رغم تأجيل فعالياته.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب يستمر فى استقبال الطلبات

مراحل تطوير الحدائق التراثية فى مصر

غدًا.. سهرة مع عمر خيرت على «يوتيوب»

جامعتا المنيا وأسيوط يحصدون جوائز «إبداع 8»