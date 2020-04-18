رئيس «الغد» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد.وأكد "موسى"، فى بيان له اليوم، على تقديره وجميع قيادات وأعضاء الحزب للدور الوطني الكبير للكنيسة المصرية عبر تاريخها، والذي نفاخر به ونباهي ونتعلم منه، وخصوصًا دور قداسته في دعم ثوره استرداد الوطن في ٣٠ يونيه ٢٠١٣.وأشاد "موسى"، بدور الكنيسة المصرية الوطني الداعم للدولة المصرية في مختلف التحديات التي تجابه الدولة المصرية، مشددًا على أهمية تمسكنا بوحدتنا الوطنية ودعمنا لمؤسساتنا ورئيسنا وحكومتنا، حتي نستكمل تحقيق أهداف ثورة ٣٠ يونيو كي نؤمن وطننا.