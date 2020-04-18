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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:46 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ.ش.أ
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة بينما غادرته سفينتان للحاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت، أن 1673 شاحنة غادرت الميناء، منها 1085 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56 ألفا و109 من البضائع العامة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2015 طن كسب صويا، و4746 طن كوارتز و12 ألفا و463 طن يوريا و1920 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16 ألفا و200 طن ذرة، و7400 طن خردة و1353 طن حديد، و600 طن عدس و1807 أخشاب و100 طن زيت طعام.‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 447 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة) وخضروات (بطاطس وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وأرز) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات السعودية وسوريا وبريطانيا والصين وألمانيا وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارده، 8 حاويات مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 976 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174 ألفا و205 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 105 آلاف و341 طنا.

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