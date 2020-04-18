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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة لتطهير خزانات المياه لمنع انتقال «كورونا» بوسط سيناء

السبت 18/أبريل/2020 - 04:43 م
خزانات المياه
خزانات المياه
أ.ش.أ
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أطلق سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل وسط سيناء، اليوم السبت، مبادرة لتطهير خزانات المياه منعا لانتقال الفيروسات المعدية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها رئيس المدينة، يرافقه النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب وخليل علي سكرتير المجلس، وفرج حماد مدير إدارة الشباب والرياضة لخزانات المياه والآبار، للعمل على تطهيرها، وبحث إمكانية الاستغلال الأمثل لها مستقبلا، واضافة خزانات جديدة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لصالح المواطنين.

وأوضح سكرتير المجلس - في تصريحه اليوم السبت - أن المبادرة تشارك فيها إدارة البيئة والخدمات المعاونة بالمجلس، وتهدف إلى تطهير جميع الخزانات العلوية والأرضية بالمجلس، وأيضا لمنع انتقال أية أمراض أو فيروسات معدية أو ناقلة للمرض عبر خزانات المياه.

من جانبه، أعلن النائب جازي سعد، أن هذه المبادرة سوف تعمم على مستوى المدينة وجميع قرى وتجمعات المركز، بتوفير المياه النقية ومن خلال الاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار التي تعرضت لها منطقة وسط سيناء في الري والزراعة والشرب، علاوةً على استفادة المارة والعابرين على الطريق الدولى من مياه الشرب النقية.

وسبق لمجلس مدينة نخل، إطلاق مبادرة لتطهير وتعقيم المنشآت والمباني الحكومية والخاصة بالجهود الذاتية تحت اسم (أنت المسئول) ؛ بالتنسيق مع رؤساء القرى ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وطبقا لتوجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

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