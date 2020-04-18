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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى تنتهى من تطوير المركز الثقافى الإفريقى

السبت 18/أبريل/2020 - 04:41 م
تطوير المركز الثقافي
تطوير المركز الثقافي الإفريقي
وائل القمحاوى
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الإفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنى لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة، وذلك بجهود أبناء وزارة الموارد المائية والرى من الاستشاريين والمهندسين والفنيين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن خلال منتدى الشباب العربى الإفريقى بمدينة أسوان مارس ٢٠١٩ بأن تكون أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى وتحويل متحف النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى إلى "مركز ثقافى إفريقى".

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تلك التوصية، وتكليف المهندس سيد عبدربه استشارى الوزير للتخطيط والتطوير العمرانى بعمل التصميم المعمارى والاستشارى للمسرح المكشوف، وأيضا أعمال الكهرباء والإنارة بمعاونة الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، تحت إشراف وتنفيذ المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان.

وأوضح أن المسرح يتسع لـ2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالى للخزان ونهر النيل، الذى تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان، تحت إشراف المهندس جمال صالح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة، والمهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل وفريق العمل من المهندسين والمقاولون والعمال المنفذين للمسرح.

كما تم استغلال المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل بأسوان والتى تبلغ مساحته ما يزيد على 800 متر مربع لإنشاء المركز الثقافي الإفريقى، وتم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية، ليكون المركز منارةً وشعاعًا ومزارًا عالميًا على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الإفريقية، بالإضافة تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية.

كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلي للمركز الثقافى الإفريقى طبقًا لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئى، وتزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعى عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية.

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