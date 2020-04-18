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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الزراعة: «لا داعى للقلق.. الخفافيش موجودة فى مصر منذ زمن»

السبت 18/أبريل/2020 - 04:40 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
ياسمين عباس
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علق الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ظهور الخفافيش في محافظة القليوبية، وقلق المواطنين منه نتيجة اتهامه بأنه المسئول عن انتقال فيروس كورونا، قائلًا: "مش حاجة غريبة".

وأضاف محمد القرش، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الخفافيش موجودة في مصر منذ زمن، ودائمًا ما تتواجد الخفافيش بأماكن تجمعات الأشجار.

ونوه معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه تم رصد مكان به تجمع للخفافيش، وتم عمل إبادة فورية لهم، مشيرًا إلى أن مركز البحوث الزراعية توجه بكل أجهزته اليوم بالتنسيق مع محافظ القليوبية والمحليات ومديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة هناك لدراسة المواقف واتخاذ التدابير اللازمة.

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