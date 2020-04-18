«تعليم القاهرة» تستعد لإطلاق قناتها التعليمية

عقد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اللقاء التجريبي الأول عبر شبكة الإنترنت، لفريق عمل القناة التعليمية لمديرية تعليم القاهرة، (قناة تعليم القاهرة أون لاين).وتضم القناة 50 معلما من ذوي الخبرات المتميزة في مجال عملهم من المدارس الرسمية الحكومية.وبدأ عبدالتواب الاجتماع بتهنئة الجميع بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد وحلول شهر رمضان المبارك، كما قدم مدير عام التعليم العام خالص الشكر لفريق العمل من المعلمين المخلصين جنود التعليم، الذين وقفوا بجانب ابنائنا الطلبة فى تلك الفتره الراهنة التى تمر بها البلاد.وناقش خلال الاجتماع آليات العمل وتم وضع قواعد تنظيمية منها:- عقد الاجتماعات أون لاين من خلال برنامج الزووم- إتاحة المشاركه لجميع الاعضاء من خلال تفعيل reactio.وشدد على توعية أولياء الأمور بعدم شراء الأبحاث الجاهزة ومنع استغلالهم وتوعية الطلاب بأهمية عمل البحث والعمل التعاوني والاستفادة من النتائج وزيادة الوعي والثقافة البحثية.وكشف الاستعداد لبث قناة تعليم القاهرة أون لاين على أن يتم إثرائها بفيديوهات تخضع لمعايير فنية يشرف عليها موجه عام المادة.