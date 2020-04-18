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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: لا نرى عراقيل في استخدام «هيدروكسي كلوروكين» لعلاج كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:35 م
روسيا
روسيا
أ.ش.أ
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أكدت وزارة الصحة الروسية، أنها لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا في علاج فيروس كورونا المستجد، رغم أن هذا العقار غير مسجل في روسيا، وفق قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم السبت.

وكشفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم عن إجراء نحو مليون و٨٣٢ ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك: "تم إجراء حوالي مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز في وقت سابق وزارة الدفاع، اليوم السبت، بإعداد خطة بشأن إمكانية استخدام ما لدى القوات المسلحة الروسية من وسائل في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأمر بوتين وزارة الدفاع، حسب موقع الكرملين، بإعداد حزمة اقتراحات حتى 22 أبريل الجاري، بشأن إمكانية إشراك القوات والوسائل الخاصة التابعة للجيش الروسي في مكافحة العدوى.

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