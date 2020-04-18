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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرتغال تبحث تخفيف إجراءات العزل العام بسبب كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 04:32 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تبحث البرتغال إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، وفرض قيود على الشواطئ خلال أشهر الصيف، في إطار خطة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مقابلة نشرتها، اليوم السبت، "صحيفة إكسبرسو"، إنه يأمل في تخفيف القيود المفروضة على المدارس والمتاجر والمطاعم والمواقع الثقافية اعتبارًا من مايو لكن مثل تلك الخطة ستتطلب فرض قواعد جديدة للحفاظ على سلامة الناس.

وأعلنت البرتغال عن حالة الطوارئ لوقف انتشار المرض في 18 مارس، وأعلنت يوم الخميس، عن تمديدها حتى الثاني من مايو، وخلال تلك الفترة ستبقى كل الأعمال غير الضرورية مغلقة، وسيستمر فرض قيود على التنقلات والتجمعات.

وقال كوستا: إن الخطة، التي من المرجح أن تعلن في 30 أبريل، قد تحد من عدد من يزورون الشواطئ في أنحاء البلاد، والتي عادة ما تكون مكتظة خلال الصيف، مضيفا، "الفيروس لا يكمن في الصيف" ولا يمكن أن نسمح بتجمعات حاشدة، سيتعين على البلديات اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسمح بالذهاب إلى الشواطئ دون تزاحم".

وسجلت البرتغال حتى الآن 19685 حالة مؤكدة بالمرض، و687 وفاة وهو ما يقل كثيرًا عن إسبانيا المجاورة.

وأكد رئيس الوزراء، إن من غير الواضح بعد متى يمكن استئناف أحداث، مثل المهرجانات الموسيقية، لكن دور العرض السينمائي، قد تفتح قريبًا بموجب قيود جديدة لتقليل خطر العدوى.

وقد يتم استئناف مباريات دوري كرة القدم البرتغالي دون جمهور، أو بالسماح لحاملي تذاكر موسمية فقط بالحضور.

ومن المؤكد، أن التفشي سيتسبب في ركود في الاقتصاد البرتغالي المعتمد بقوة على السياحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينكمش بنسبة 8% هذا العام.

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