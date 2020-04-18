الداخلية الكويتية: إحباط تسلل 6 عراقيين لتهريب مخدرات إلى البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع أمن الحدود، ممثلا بإدارة أمن الحدود البرية الشمالية، تمكن من إلقاء القبض على ستة أشخاص من الجنسية العراقية، حاولوا التسلل إلى الكويت؛ لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.وقالت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة - في بيان صحفي اليوم السبت: إنه جرى على الفور تشكيل فرق للبحث، بعد رصدهم من خلال الكاميرات الحرارية، وجرى العثور عليهم بحوزتهم 105 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدرة، و19 كيلو جراما من مادة الشبو المخدرة، و11 ألف حبة من عقار الكبتاجون المخدر، بالإضافة إلى ضبط قطعتي سلاح ناري.وأشارت إلى أنه جرى تحويل جميع المتسللين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.