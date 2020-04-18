تفاصيل خطة «الداخلية» لمنع تجمعات المواطنين في شم النسيم

وضعت وزارة الداخلية خطة لتأمين أعياد القيامة وشم النسيم، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي قضت بمنع أي تجمعات سواء في الحدائق العامة أو المتنزهات أو الشواطئ حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا المستجد.ووجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بضرورة تواجد كافة القيادات الإشرافية بمديريات الأمن بالتواجد الميداني في شوارع المحافظات طوال الوقت.واعتمدت وزارة الداخلية خطة أمنية عالية المستوى سيتم تنفيذها بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديريات الأمن وأجهزة البحث النظامي على مدار الساعة، على أن يتم متابعة كافة الإجراءات من خلال غرفة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية حرصا لمنع أي تجمعات حفاظا على حياة المواطنين.وتتضمن الخطة تشديد الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط الأماكن الدينية لتأمينها من الخارج، كما تشهد جميع المتنزهات والحدائق تشديدات أمنية غير مسبوقة لمنع أي تجمعات على الإطلاق.وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات لضبط الأسماك المدخنة والمملكة والفسيخ والرنجة الفاسدين والضرب بيد من حديد على أوكار احتكار السلع الغذائية، حيث نجحت في ضبط مئات الأطنان على مدار الأسبوع الماضي من خلال حملاتها المختلفة.وطرحت وزارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك بأنواعها المختلفة بأسعار مخفضة من خلال منظومة «أمان» في المنافذ الثابتة والمتحركة وتتخطى 700 منفذ تيسيرا على المواطنين ورفع الغلاء عنهم ضمن خطة التواصل المجتمعي لوزارة الداخلية.وفي السياق، كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أن قرار منع التجمعات بأعياد شم النسيم سيتم تطبيقه بكل حسم حفاظا علي حياة المواطنين خشية انتشار العدوى بفيروس كورونا بين التجمعات.وقالت المصادر إن خدمات أمنية تنتشر على طول نهر النيل بالمحافظة لمنع التنزه على الكورنيش إضافة إلى التصدي للمراكب في حالة القيام برحلات نيلية، بينما تنتشر دوريات أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة بالشوارع الكبرى لضبط المخالفين خاصة في وقت حظر التجول، وتنتشر قوات من إدارة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية للمساعدة في عملية منع التجمعات أو القيام برحلات.