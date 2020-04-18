الهند تسجل 991 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 991 إصابة جديدة و43 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأشارت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة (إنديان إكسبرس) الهندية- إلى أن 22 مقاطعة في 12 ولاية هندية لم تبلغ عن أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين.ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في الهند وصل إلى 480 حالة، بينما بلغ عدد المصابين 14 ألفا و378 حالة في جميع أنحاء البلاد، مع تعافي 1991 شخصا من المرض حتى الآن.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، إن "الإنسانية بالتأكيد ستتجاوز جائحة كورونا"، مشيدا بالجهود الوزارات المختلفة في الحكومة الهندية لمساعدة الناس خلال الحجر الصحي وفي مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أن ولاية ماهاراشترا تظل أكثر المناطق تضررًا في الهند، حيث حصد فيروس كورونا فيها حياة 201 شخص بينما بلغت أعداد المصابين في 3855 حالة.