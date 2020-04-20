التموين: طرح مليون شنطة رمضانية بـ 55 جنيهًا للواحدة

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، أن معارض "أهلا رمضان" تطرح ٥ أنواع من الشنط الرمضانية تبدأ بأسعار ٥٠ جنيهًا إلى ١٠٠جنيه للشنطة الواحدة.وأوضح "حسام الدين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذه الشنط مقسمة حسب الأنواع والأصناف، وتحتوي على سلع رئيسية لكل شنطة أبرزها: السكر والأرز والزيت والسمن النباتي والمكرونة والبلح وقمر الدين.وأضاف أنه تم الاتفاق مع أحد السلاسل التجارية الكبرى، والتي لها فروع تصل لنحو ٤٤٠ فرعا منتشرا في المحافظات، على طرح مليون شنطة رمضانية بسعر أقل من التكلفة الإنتاجية لتصل نحو ٥٥ جنيهًا بدلا من ٦٥جنيهًا، وتحتوي على عدد من الأنواع والأصناف من السلع، لدرجة نفاذ الكمية بسبب تراجع سعرها الحقيقي عن تكلفتها، وهي مساهمة جيدة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتحتاج التكاتف الاجتماعي والمشاركة الإيجابية.