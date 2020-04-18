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السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مد وقف الرحلات الجوية في باكستان حتى 30 أبريل

السبت 18/أبريل/2020 - 03:35 م
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
وكالات
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مددت السلطات الباكستانية اليوم السبت، وقف الرحلات الجوية حتى 30 أبريل، لمنع مزيد من الانتشار
لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال عبد الستار خوخار، المتحدث باسم إدارة الطيران "تم تمديد وقف رحلات الطيران الدولية والمحلية حتى 30 إبريل".

وهناك أكثر من سبعة آلاف مريض مصاب بفيروس كورونا في باكستان، وبلغت حالات الوفاة.143 والأرقام أقل من التوقعات، طبقا للحكومة.

وعقد رئيس الوزراء، عمران خان اجتماعا لتقييم الوضع بعد تخفيف قيود الإغلاق الكامل لبعض الصناعات التي تواجه مخاطر محدودة.

وقال خان خلال مؤتمر صحفي "الحرب ضد فيروس كورونا لم تنته بعد، تشير توقعاتنا إلى أننا ربما يكون لدينا حوالي 20 ألف حالة بحلول الشهر المقبل".

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