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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زراعة الغربية تعلن توريد 125 طن قمح لشركات المطاحن

السبت 18/أبريل/2020 - 03:35 م
قمح
قمح
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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كشف علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، أن موسم توريد محصول القمح بدأ منتصف أبريل الحالي، وتم توريد 125 طنًا و53 كيلو لشركات المطاحن والشركة المصرية.

أشار عبدالجواد إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي حتى الآن بلغت 600 فدان.

أضاف في بيان أن مراكز التجميع بالغربية تبلغ نحو 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطوّرة أسمنتية، و3 صوامع، و4 هناجر و8 شون ترابية، مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمح للموسم الجديد.

وتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية المزارعين، باتّباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، خاصة أن هناك 90 يومًا يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

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