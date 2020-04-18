محافظ كفر الشيخ يتفقد صرف دعم «تكافل وكرامة» للمستحقين

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، انتظام عملية الصرف لمستحقي الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، لشهر أبريل 2020، والذين يبلغ عددهم 15 ألف و209 مستحقين، وذلك خلال يومي 18 و19 من الشهر الجاري، من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى المحافظة، مؤكدًا حرصه على صحة المستفيدين من تكافل وكرامة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.وأوضح محافظ كفرالشيخ - في بيان - أن الصرف يتم لمستحقي الدعم النقدي من خلال مكاتب البريد ببطاقة الرقم القومي، طبقًا للكشوف الموجودة لديهم، مؤكدًا عدم تكدس أماكن انتظار المواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، ومراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.يذكر أن وزراة التضامن الاجتماعي قد أطلقت مؤخرًا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيًا https:tk.moss.gov.eg.