ضبط 37 طنًا من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات

تلقّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم.أكد التقرير أن إجمالي الأسماك الفاسدة (فسيخ ورنجة) بلغ حوالي 37 طن و389 كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة وتم تحرير 82 محضرًا حتى تاريخه.وقال محمود إن الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية وهَدفها ضَبط الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ حفاظًا على صحة المواطنين.