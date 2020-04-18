إحالة مسجل خطر بتهمة حيازة استروكس فى الأميرية

قررت نيابة الأميرية، اليوم السبت، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات، وحيازته ٣٠٠ جرام من مخدر الإستروكس قبل ترويجه.كانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة الأميرية مفادها قيام "ع. ع" بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته "كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣٠٠ جرام، هاتف محمول، ومبلغ مالي" وتم اقتياده إلى ديوان القسم.بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.