إزالة 3 أسواق عشوائية بطنطا ضمن مواجهة كورونا

أكد محافظ الغربية، استمرار العمل فى إزالة الأسواق العشوائية بالمحافظة بكل حزم وحسم، وذلك فى إطار خطة المحافظة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ومواجهة التجمعات.وأسفرت الحملة التي قادها اليوم والتي رافقه خلالها رئيسا حي أول وثان طنطا عن إزالة 3 أسواق عشوائية بمنطقة الحكمة والعجيزي وسيجر بمدينة طنطا، مشيرًا إلى أنه جار استكمال إزالة الأسواق العشوائية بمختلف الأحياء والمدن والقرى.وشدد المحافظ، علي رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرارات مجلس الوزراء.