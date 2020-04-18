«المؤتمر» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

أرسل حزب المؤتمر برقية تهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.وتقدم حزب المؤتمر بخالص الدعوات والأماني أن يعيد الله عز وجل عيد القيامة المجيد على جميع الإخوة الأقباط بالصحة والخير والبركات وعلى الشعب المصرى ومصرنا الغالية والحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا كى تنعم مصر بالأمن والاستقرار.ووجه حزب المؤتمر تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس على مواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن هذه المواقف أفشلت جميع محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب فى المساس بوحدة وتماسك المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون يدًا واحدة وصفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة، لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات التى تواجه مصر داخليًا أو خارجيًا.