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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى 8274 والوفيات 92

السبت 18/أبريل/2020 - 03:26 م
السعودية
السعودية
أ.ش.أ
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي يومي حول تطورات كورونا، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما، وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما، ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.

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