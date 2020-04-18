الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أشاد بما يجمع كل أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه من روابط ومشاعر طيبة وصادقة، داعيًا الله تعالي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء.كما بعث الرئيس السيسي، أيضًا برقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، حيث أعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.